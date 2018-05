KrF avslutter navnekrig – sier ja til Vestland fylke

innenriks

Både Språkrådet og politikere i nabofylkene har advart mot å ta i bruk navnet, og mener det blir misvisende siden Vestlandet også består av fylkene Rogaland og Møre og Romsdal, som ikke er med i sammenslåingen.

Etter at regjeringen ga Hordaland og Sogn og Fjordane full støtte i sitt valg av navn, har motstanderne satt sin lit til KrF, som vurderte å sette ned foten for forslaget. Men ifølge Bergens Tidende har KrFs stortingsrepresentanter nå konkludert med at de ikke ønsker omkamp.

– Navnet blir Vestland, sier KrFs kommunalpolitiske talsperson Torhild Bransdal.

Blant opposisjonspartiene på Stortinget er skuffelsen stor over KrFs konklusjon.

– KrF har åpenbart ikke mye tro på seg selv, sier Willfred Nordlund (Sp).

Hele 15 fylker får nytt navn fra 1. januar 2020. Sp-politikeren er spesielt kritisk til to av dem, Vestland og Innland.

– Jeg forstår at Hordaland og Sogn og Fjordane ønsker dette. Navnet har en enorm markedsføringsverdi. Men en kan ikke bruke en geografisk betegnelse når bare to av fire fylker er med, sier han.

Opprinnelig ønsket Hordaland og Sogn og Fjordane å kalle det nye fylket sitt for Vestlandet, men navnet ble endret til Vestland i et forsøk på å komme motstanderne i møte.

