Tiltalte nekter for å ha drept Paul Simmons

Avisa refererer fra straffesaken mot de to mennene, som er henholdsvis 35 og 36 år gamle, som startet i Oslo tingrett tirsdag morgen. De tiltalte erkjenner begge straffskyld for bedrageri.

De to er tiltalt for å ha drept Paul Simmons, en musiker som ifølge tiltalen ble drept på et hotell i Oslo 7. februar 2015. Påtalemyndigheten mener ikke at de to planla å drepe Simmons, men at de tiltalte dopet ned Simmons med heroin, for så å kjøle ham ned.

– Tilstanden Simmons ble hensatt i, medførte hjertestans og sirkulasjonssvikt, og han ble erklært død 9. februar samme år, står det i tiltalen.

I tiden før Simmons' død skal de tiltalte ha lurt musikeren til å overføre 766.000 kroner til bankkontoen til den ene av dem. Videre greide de å ta opp 70.000 kroner i lån og forsøkte å ta opp ytterligere lån på 2 millioner kroner i Simmons' navn.

– Min klient er en bedrager, og har blitt dømt for dette en rekke ganger tidligere, men han er ingen drapsmann, sier advokat Øystein Storrvik, som forsvarer 35-åringen, til TV 2.

Hans klient og 36-åringen nekter også for drapsforsøk på en 52 år gammel Oslo-mann, som ble funnet dopet ned og bevisstløs av politiet i 2015.

Vedkommende overlevde etter behandling på sykehuset, og møter som vitne i rettssaken.

