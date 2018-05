innenriks

– Vi er på vei. Vi har fått meldinger om at et stort antall russ og russebusser er i Sørkedalen. Det går hardt for seg og skal være kaotiske tilstander. Det kastes gjenstander og 15–20 personer slåss, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet til NTB.

Han opplyser at politiet har satt opp sperringer på veien inn mot Sørkedalen, og at russebusser på vei inn i området må snu.

– Vi er til stede med et større antall ambulanser og politibiler, sier Jøkling.

