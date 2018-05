Pensjonistene kan snart få slippen tilbake 

innenriks

Bestillingen fra Stortinget var klar: Fra 1. juli 2018 skal alle som mottar pensjonsytelser, valgfri rett til å få utbetalingsinformasjonen tilsendt løpende, per post.

Regjeringens løsning i revidert nasjonalbudsjett går ut på at Nav legger Direktoratet for forvaltning og ikts (Difi) reservasjonsregister til grunn. Utbetalingsmelding sendes da per post til dem som allerede har registrert seg hos Nav, samt til dem som deretter reserverer seg hos Difi.

Difi kan kontaktes digitalt, på telefon eller per brev.