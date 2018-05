KrF sier nei til å fjerne sukkeravgiften

innenriks

– Når regjeringen ikke gjør noen endringer i avgiften, så kommer ikke vi til å kreve reversering av avgiften, hvis noen tror det. Men vi vil ha en utredning som undersøker hvordan sukkeravgiften kan bli mer målrettet, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Han fastholder at hovedintensjonen med sukkeravgiften er å gjøre usunne produkter som brus og godteri dyrere og slik stimulere til bedre folkehelse. Primært ønsket KrF å endre matmomsen.

– Det har regjeringen sagt klart nei til. Da må vi i stedet gjøre avgiften mer målrettet og sikre at det blir mulig å differensiere mer ut ifra sukkerinnholdet, sier Ropstad.

Han mener det bør være mulig å ramme inn avgiften bedre, og viser til grep gjort i land som Storbritannia, Irland og Finland.

– Gedigen fiasko

Administrerende direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen avviser KrFs folkehelseargument og kaller det en gedigen fiasko.

– Alt tyder på at folk nå får i seg mer brus og godteri enn noen gang fordi de hamstrer i Sverige og på nett. I tillegg fyker salgstallene i været på Systembolag langs norskegrensen. KrF har oppnådd det stikk motsatte av det de ville, sier han til NTB.

Nome mener arbeidsplasser og investeringer i norske bedrifter trues av den økte sukkeravgiften som kom på plass i budsjettforliket i fjor. I tillegg hevder han at staten tappes for avgifter, moms og skatter.

– Historien om sukkeravgiften handler om hvor galt det kan gå når politikere mangler impulskontroll og vedtar dramatiske endringer uten å ha undersøkt konsekvensene, fortsetter Nome.

Økte kraftig

I budsjettforliket mellom KrF og Venstre og de to daværende regjeringspartiene Høyre og Frp i fjor ble sukkeravgiften økt med 83 prosent og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer økt med 42,3 prosent.

Så sent som fredag la NHO fram nye tall som organisasjonen mener viser skadevirkningene av sukkeravgiften, som ble innført fra 1. januar i år.

På Stortinget var ansatte i Ringnes og Freia tirsdag møtt fram for å markere sin misnøye med den økte avgiften, som LO-forbundet NNN frykter vil føre til tap av arbeidsplasser. Også NHO reagerer kraftig, i likhet med bransjeorganisasjonen Virke:

– Det er en ubeskrivelig ansvarsfraskrivelse av regjeringen å ikke reversere avgiften. Den hurtig voksende handelslekkasjen koster mange tusen norske arbeidsplasser, sier Harald Andersen i Virke Handel.

Ber regjeringen snu

Den rødgrønne opposisjon er sterkt kritisk til sukkeravgiften, som også er omstridt internt i regjeringspartiene.

– Gjennom å beholde den skyhøye «sukkeravgifta» sørger regjeringa for færre arbeidsplasser i Norge. Handelslekkasjen øker, og arbeidsplassene flyttes til Sverige, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Rødt-nestleder Marie Sneve ber regjeringspartiene og KrF om å snu.

– Med eksplosiv vekst i grensehandel og magre tider for norske produsenter, så hadde vi forventet å se en Frp-minister ta til fornuft. Avgiften ble innført med en måneds varsel, og kan selvsagt reverseres like raskt, sier Sneve, som også vil fjerne grensen for avgiftsfri import.

