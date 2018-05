Jørn Holme innstilt på topp til sorenskriverjobb i Vestfold

innenriks

Ifølge Rett24 har innstillingsrådet for dommere kommet fram til at Holme er den beste til å lede de fire tingrettene som skal slås sammen til nye Vestfold tingrett.

– Det har vært en rask og litt overraskende prosess for meg. Jeg har hele mitt liv vært statsansatt, og det har alltid vært min plan å vende tilbake til justis. Men denne muligheten kom litt raskere enn jeg hadde tenkt meg. Jeg har tre år igjen av åremålet, men det å kunne bygge noe nytt sammen med dommerne og saksbehandlerne her er en veldig spennende jobb, sier Holme, som understreker at han kun er innstilt, ikke ansatt.

De fire tingrettene som blir slått sammen, er Nordre Vestfold tingrett, Tønsberg tingrett, Sandefjord tingrett og Larvik tingrett.

Holmes karriere har beveget seg fra juridisk assistent hos Krigsadvokaten i ti år fra 1978, før han etter noen år som politijurist og dommer ble førstestatsadvokat og deretter nestleder i Økokrim fra 1991. Han var statssekretær i Justisdepartementet i perioden 2001 til 2004, da han ble sjef for PST. Han ble utnevnt til riksantikvar i 2009.

