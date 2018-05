Høie: Ikke noe galt med anbudet om luftambulansen

innenriks

I sin redegjørelse til Stortinget tirsdag ba Høie Lufttransport, som tapte anbudsrunden, om å være seg bevisst sitt ansvar for å ivareta en sømløs overgang til selskapet Babcock SAA overtar ansvaret i juli neste år.

– Det er ikke grunnlag for å hevde annet enn at konkurransen er gjennomført i tråd med grunnprinsippene i anskaffelsesregelverket: konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, sa Høie, som mandag hadde møter med ledelsen for Lufttransport

Han viser også til at Lufttransport ikke har klaget på anbudskonkurransen til Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Overføringen av kontrakten fra Lufttransport til Babcock har ført til en konflikt om pilotenes arbeidsforhold, noe som har ført til en krise i luftambulansetjenesten. Tirsdag sto tre av ni ambulansefly på bakken, mens to var i delvis drift.

Rødt har lagt fram forslag om at kontrakten med Babcock annulleres. Forslaget skal nå hastebehandles i helse- og omsorgskomiteen.

Høie fastslår at krisen så langt ikke har ført til alvorlige konsekvenser for liv og helse.

– Det er en vanskelig periode. Helsetjenesten viser seg samtidig fra sin beste side. Det er mobilisert både personell og ekstra ressurser for å finne løsninger som på best mulig måte ivaretar befolkningens trygghet.

