Smuglergods-gruppe på Facebook nedlagt

På åtte ulike språk informerte siden om at den er «for oss som enten ønsker å kjøpe billig tobakk, snus, alkohol eller annet smuglergods – billig», meldte Stavanger Aftenblad torsdag.

Fredag var det ikke lenger mulig å finne gruppen på Facebook, skriver avisen som har vært i kontakt med gruppens administrator.

– Siden ble opprettet mest som en spøk. Vi er vel rundt ti personer som sto bak opprettelsen og som har administrert siden, sier personen, som ønsker å være anonym.

Mannen sier han selv ikke har kjøpt eller solgt smuglervarer via gruppen. Han opplyser også til avisen at han ikke har oversikt over andres aktiviteter i gruppa.

Det er straffbart både å selge og kjøpe smuglervarer. Politiet innrømmet torsdag at de er på etterskudd når det kommer til nettbasert kriminalitet som vokser i omfang.

– Både Sørvest og andre politidistrikter skal bli bedre på nett. Blant annet gjennom mer aktiv tilstedeværelse på sosiale medier, sa politiinspektør Grete Winge, lederen for fellesenhet for kriminalitetsforebygging i Sørvest politidistrikt.

