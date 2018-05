Ap-Raymond vil åpne for De Grønne

innenriks

– Det aller viktigste blir å hindre at Frp, Høyre og Venstre fortsetter å styre dette landet. Norge trenger en ny retning. Da tror jeg ikke Arbeiderpartiet skal unne seg den luksus å peke ut noen de absolutt ikke vil samarbeide med, sier Johansen til NTB.

Like i forkant var Oslos byrådsleder blitt hilst med jubel og stående applaus da han gjestet Miljøpartiet De Grønnes landsmøte for første gang søndag.

– Hadde noen sagt til meg da jeg var partisekretær i Arbeiderpartiet at jeg skulle stå her, da hadde jeg sagt at de var skikkelig ute å sykle. Men etter to og et halvt år med byrådssamarbeid i Oslo føles det helt rett, sa Johansen fra talerstolen.

Stengte døra

I valgkampen i fjor stengte Ap-leder Jonas Gahr Støre døra for et regjeringssamarbeid med MDG og Rødt – "av respekt for forskjellene i politikken", som han uttrykte det. Etter valget har flere i Ap stilt spørsmål ved denne strategien, blant dem tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla.

I et intervju med Klassekampen i desember i fjor slo Raymond Johansen fast at Ap framover burde bygge et "nytt og grønt alternativ på venstresiden". I tillegg til å sitte i byråd med MDG er Rødt en del av styringsgrunnlaget hans i Oslo.

– Samarbeidet fungerer aldeles utmerket. Jeg håper det kan fortsette i fire år til, sier han til NTB.

Ser mot venstre

Allerede i januar gikk MDGs nye mannlige talsperson Arild Hermstad ut i et intervju med NTB og slo fast at det kunne være lurt for det selverklært blokkuavhengige partiet å velge siden foran stortingsvalget i 2021. I helgen fulgte han opp overfor Aftenposten:

– Hvis vi går til valg på å kaste ut Frp, og Høyre har lyst til å gifte seg med Frp, må vi ha en ganske god plan for hvordan vi finner en felles plattform med Arbeiderpartiet, framholdt Hermstad.

Han mener MDG ved valget i fjor høst ikke hadde gode nok svar til velgerne:

– På slutten ble vi fanget i det politiske spillet da vi ikke hadde en god nok forklaring på hva vi skulle gjøre når Ap ikke ville ha oss, og vi ikke ville ha Frp.

Une Aina Bastholm som under landsmøte ble gjenvalgt som kvinnelig talsperson, er enig i at MDG bør innta et tydeligere standpunkt neste gang.

– Det kan være aktuelt å peke på hvem vi vil snakke med først – altså hva som er plan A, sier hun.

Advarer mot ultimatum

En av hovedgrunnene til at Støre sa nei til MDG i fjor var partiets ultimatum med et generelt nei til all ny oljeleting. Og Raymond Johansen går langt i å anbefale De Grønne å unngå en slik gjentakelse.

– Jeg skal ikke blande meg inn i vedtakene som MDG gjør på sine landsmøter, men generelt er ikke ultimatumer den klokeste måten å gå inn i forhandlinger på.

– I bypolitikken slipper vi å ta stilling til olje og gass. Og på sikt må man ha en utfasing av olje og gass, men på en forsvarlig og bærekraftig måte. Å fase ut olje og gass umiddelbart er ikke realistisk, sier han.

Overrasket

At noe er endret i norsk politikk, ble synliggjort da Venstre-leder Trine Skei Grande for to helger siden hilste landsmøtet til Fremskrittspartiet. Og at en framstående representant fra det som i MDG-sammenhenger blir kalt petroholiker-partiet Ap skulle bli møtt med jubel og applaus av De Grønne, var inntil nylig like utenkelig.

– Det er spennende tider i norsk politikk. Det er nye strømninger og nye skillelinjer. Vi hadde kanskje mer til felles enn noen av dere trodde, sa Johansen til landsmøtet. Overfor NTB fulgte han opp:

– Oslo Ap er et veldig radikalt miljøparti, sier byrådslederen som viser til at fylkeslaget alt for 20 år siden programfestet et bilfritt sentrum.

Sammen med miljøbyråd Lan Marie Berg kunngjorde han søndag at Oslo skal bli den første byen i verden som faser ut unødvendig engangsplast innen 2020.

– Og nå er det kjøttfri mandag i Oslo rådhus, sa han til stor jubel fra MDG-landsmøtet.

