Vannstanden stabil i Otta

Fredag kveld meldte Sel kommune at vannstanden i Gudbrandsdalslågen hadde kulminert og gått litt ned. Samtidig fortsatte Ottaelven å stige noe.

– Otta sentrum står ganske mye under vann, sa fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund i Oppland til Aftenposten fredag kveld.

Flommen bredte seg i Otta sentrum tidligere på dagen på grunn av den høye vannføringen i Gudbrandsdalslågen.

Ingen forverring

Utover kvelden bidro Sivilforsvaret med utlegging av sandsekker. Kommunen har også fått hjelp av Heimevernet til patruljering på fylkesvei 435 i løpet av natt til lørdag, skriver avisen.

Gudbrandsdalslågen ble fredag hevet til flomsone rød. Utover kvelden var tilstanden i Otta sentrum stabil og vannstanden svakt synkende.

– Siden klokken 23 fredag kveld har det ikke vært noen nye oppdateringer angående flommen. Det ser ut til at den har holdt seg stabil. Vi har heller ikke fått inn noen meldinger, sier operasjonsleder Hågen Løvseth i Innlandet politidistrikt til NTB i 5-tiden.

Advarer om drikkevannet

Kommunen har oppfordret innbyggere til å sikre verdier etter beste evne og råder alle til å koke drikkevannet inntil vannprøver kan bli analysert.

– Det er alltid en risiko for tilbakeslag fra kloakken i slike situasjoner, sier Lund.

Flomfaren ble også hevet til rødt nivå i Glomma ned til Elverum i Hedmark. Fra lørdag er det ventet at flommen vil gå helt ned til starten av Vorma I Akershus.

Kjemper mot vannet

I Fåvang, rundt 6 mil sør for Otta, var situasjonen fredag kveld utfordrende for Statens vegvesen, som arbeidet med å bygge en jordkant for å sikre veien mot vannet, skriver NRK. På et punkt like sør for Fåvang sentrum er det kritisk mye vann.

Klokken 5 melder Vegtrafikksentralen at E6 i Fåvang på strekningen mellom Lillehammer og Otta er stengt for personbiler på grunn av flommen, men tungt kjøretøy kan passere. Omkjøring skjer via Fåvang sentrum.

Også noe lenger sør, der elva Tromsa renner ut i Gudbrandsdalslågen, er flomnivået kritisk. Her ligger vannet helt opp mot kjørefeltet.

Vegvesenet har satt inn gravemaskiner på stedet for å hindre at tømmer og kvist stenger elveløpet, slik at vannet ikke flommer over E6 på sin ferd ut i Lågen.

I Hedmark og Oppland er et titall veier stengt, og større kjøretøy dirigeres via E6 både nord- og sørfra, ifølge Vegvesenet.

