Mye støy og flere slåsskamper blant russen i natt

innenriks

– Det har vært en del ordensforstyrrelser og klager på høy musikk. Det er varmt i været, og fridag for russen i dag, så da har noen tatt i litt ekstra, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Vidar Pedersen.

Ved 3-tiden natt til torsdag fikk politiet melding om en slåsskamp mellom russ fra to busser ved Elveli i Sørkedalen i Oslo.

– Meldingen gikk på at personer fra én russebuss ble angrepet av personer fra en annen russebuss. Slåssingen opphørte da vi kom til stedet, og ingen ble alvorlig skadd. En buss ble avskiltet fordi den har vært involvert i ordensforstyrrelser og støymeldinger tidligere. Vi beholder skiltene i hvert fall til fredag morgen så bussen ikke skal bli innblandet i noe mer, og vurderer da om vi skal gi skiltene tilbake eller beholde dem en stund til, sier Pedersen.

I løpet av natten har det også kommet flere meldinger fra folk i Oslo, Bærum og Asker som ikke fikk sove på grunn av høy musikk fra russen.

– Det har vært mye. Vi har rykket ut på en del, men vi har også måttet bortprioritere noen av meldingene fordi vi ikke har hatt kapasitet til å ta alt, sier Pedersen.

Overfylt russebuss

I Ytre Enebakk i Akershus ble det også meldt om slåsskamp blant russen.

– Det har vært samlet en rekke busser, og det var mange fulle russ på stedet. Det var også flere tilløp til slåsskamper, men ingen er meldt alvorlig skadd, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Finn Håvard Aas.

En bussjåfør ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter at politiet telte 60 personer inne i en buss om var registrert til 32. Bussen ble også avskiltet.

– Det er uforsvarlig å kjøre med en buss med nesten dobbelt så mange mennesker som den er registrert for. Det er uansvarlig og burde ikke skje, sier Aas.

Mellom midnatt og klokken 6 natt til Kristi himmelfartsdag kom det inn mellom 28 og 30 meldinger om støy og høy musikk til Øst politidistrikt.

Bråk flere rekke steder

Torsdag morgen meldte politiet i Sørvest på Twitter at føreren av en russebuss ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt, etter at de telte 58 personer inne i en buss som var registrert for 21 personer ved Tjensvoll i Rogaland.

Også politiet i Agder og Nordland melder om mye bråk fra russen i løpet av natten.

