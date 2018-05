Flere skudd avfyrt i Maridalsveien i Oslo

innenriks

– Vi er på jakt etter en gjerningsperson og driver fortsatt tekniske undersøkelser på stedet, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB klokka 6.15.

– Vi tror det hele startet med en hendelse i Torggata klokka 23.34 hvor en taxisjåfør ble truet av en person med pistol. Personen løp fra stedet, og få minutter senere, klokka 23.40, fikk vi inn første melding om avfyrte skudd i Maridalsveien, sier Stokkli.

Ut ifra politiets opplysninger ser det ut til at de to hendelsene henger sammen. Stokkli sier det var flere vitner til hendelsen og at de har en beskrivelse av gjerningspersonen.

Han sier politiet fant tomhylser av grovt kaliber på stedet, men ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å gå ut med eksakt antall.

(©NTB)