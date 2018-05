Vannet stiger i Glomma og Trysilelva

innenriks

Onsdag formiddag er E16 er stengt mellom Kongsvinger og Masterud som følge av flom. Omkjøring er skiltet, melder Vegtrafikksentralen øst.

Sør-Odal kommune har egne målinger for vannstanden i Glomma, og fra fredag til tirsdag viste målingene at elva steg med over én meter, skriver avisa Glomdalen. Dermed kryper vannet stadig nærmere veier og campingplasser.

Onsdag morgen passerte vannføringen i Trysilelva merket for femårsflom, men NVE mener årets flom her ikke vil bli så stor som i 2014, skriver Østlendingen.

Flomfaren er på oransje nivå – nivå tre av fire – for Buskerud, Oppland og Hedmark, ifølge varsom.no. Kraftig snøsmelting har gitt stor vannføring i elvene på Østlandet. Trysilelva, Glomma og Drammenselva er mest utsatt.

