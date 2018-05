SV: – Høie må bli på jobb til luftambulansekrisen er løst

innenriks

Tre av de neste fire dagene er fridager. Samtidig er liv og helse truet i Nord-Norge, påpeker SVs talsperson i luftambulansestriden Nicholas Wilkinson.

– Høie kan ikke ta fri før denne saken er løst. Dette handler om liv og helse i nord. Han må jobbe for å løse dette nå, sier Wilkinson til NTB.

Han mener det er regjeringen selv som har skapt krisen.

– Stortinget må på sikt inn og rydde opp i regjeringens rot. Vi vil ha en langsiktig løsning, men Høie må løse krisen nå, sier han.

Måtte svare

Høie måtte svare for sin håndtering av krisen i luftambulansetjenesten i Stortingets spørretime onsdag, men nektet å ta selvkritikk.

– Det er ikke slik at vi er i en situasjon der alle ambulanseflyene står på bakken. Det er den samlede beredskapen som er avgjørende for tryggheten, sa Høie, som viste til at konkrete tiltak er satt i verk for å avhjelpe situasjonen.

Den siste uka har akuttberedskapen i Norge vært svekket fordi ambulansefly har stått på bakken.

Krisen i luftambulansetjenesten oppsto i kjølvannet at det britiskeide selskapet Babcock SAA vant kontrakten om å drifte tjenesten over Lufttransport, som har vært operatør i flere tiår. Som følge av uenighet med Babcock om lønns- og arbeidsbetingelser har flere av Lufttransports piloter sluttet eller har blitt sykmeldte.

Opposisjonspartiene Ap, Sp, SV og Rødt har åpnet for å vrake anbudet som Babcock SAA vant. Tirsdag neste uke vil det bli klart om KrF støtter forslaget, som da vil få flertall.

– Gi kontrakter til ideelle

I en pressemelding onsdag advarer Stiftelsen Norsk Luftambulanse mot å gi slike kontrakter til andre enn ideelle organisasjoner.

– Det beste for pasientene og innbyggerne i Norge er at staten samarbeider med ideelle organisasjoner om driften av luftambulansetjenesten. Anbudsordningen bør endres. Vi trenger stabile og langvarige kontrakter, helst med organisasjoner som ikke har mål om å tjene penger på å drive luftambulanse, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i en pressemelding.

Samtidig advarer han mot forslaget fra enkelte politikere om at staten selv skal drifte slike tjenester,

– Politikerne bør tenke seg godt om før de velger bort en enorm folkedugnad, sier Lossius og viser til at Norsk Luftambulanse har eksistert i 40 år.

(©NTB)