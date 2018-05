Etterforskningen av drapet på Janne Jemtland nærmer seg ferdig

innenriks

Politiet opplyser til TV 2 at de allerede før sommeren håper å kunde sende saken til statsadvokaten og deretter til Riksadvokaten som skal beslutte om det skal reises tiltale.

Jemtlands ektemann har sittet varetektsfengslet siden 11. januar. Etter såkalt frie forklaringer har han vært gjennom det politiet betegner som konfronterende avhør der sentrale beviser i saken er lagt fram.

36 år gamle Janne Jemtland forsvant etter en fest 29. desember i fjor. Hennes ektemann ble pågrepet og siktet for drap 12. januar. Dagen etter ble Jemtland funnet død på bunnen av Glomma i Våler kommune i Hedmark. Ifølge politiet ble Jemtland skutt og drept i sitt eget hjem.

Den drapssiktede ektemannen knyttet seg tidlig til «situasjonen» i avhørene med politiet, og forklarte at skuddet som drepte Jemtland gikk av ved et uhell. Hans forsvarer Ida Andenæs sier til TV 2 at han står ved denne forklaringen.

Saken er forhåndsberammet i Hedmarken tingrett til 12. november. Det er satt av tre uker til behandlingen.

(©NTB)