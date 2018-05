Ett kjørefelt åpnet etter jordskred på E6 i Drivdalen

innenriks

Meldingen om et jord- og steinras over E6 to mil sør for Oppdal sentrum kom like før klokka 16. Verken biler eller folk ble tatt, men køene dannet seg raskt på begge sider.

Entreprenører fra Statens vegvesen kom raskt til stedet, men konkluderte ifølge NRK med at veien ikke kunne ryddes før geologen hadde undersøkt at det var trygt.

– Det er snakk om store mengder med våt jord og gjørme. I verste fall kan det komme mer jordmasse, så derfor skal ikke entreprenører gjøre noe før geologen har gitt klarsignal, sa Henrik Holmstad, trafikkoperatør i Statens vegvesen.

Like før klokken 22 tirsdag kveld ble ett kjørefelt åpnet. Ifølge kanalen skal geotekniker overvåke området fram til onsdag morgen på grunn av fare for nye ras.

(©NTB)