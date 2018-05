innenriks

Troms politidistrikt meldte om trafikkulykken på Twitter, like før klokken 19 tirsdag kveld.

Frontkollisjonen fant sted på vei 863 like før Kvalsundtunnelen.

Politiet meldte først at det var to skadde personer, men korrigerte det senere til at det dreide seg om tre skadde, hvorav den ene ble fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge med helikopter. De to andre skadde ble fraktet til samme sted, men med ambulanse.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

(©NTB)