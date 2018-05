Kronprinsparet hedret krigsseilerne i Konvoibyen

innenriks

– Det er fint å få feire denne dagen med deg, Else, sa kronprinsessen da hun hilste på Else Heimstad på Viddefjell i Risør, skriver Aust-Agder Blad.

Heimstad og hennes mann Leif kjempet i en årrekke en lang kamp mot krigsseilernes urett. For 50 år siden – i 1968 – ble Konvoibyen i gamle Sønderled kommune startet opp som et sted hvor et knippe av de mange krigsseilerne kunne finne et hjem. Kong Olav hilste den gang på bestyrer Leif Hermstad da han åpnet huset for traumatiserte.

– Veldig stort

Den norske krigsseileren og velferdsarbeideren Leif Heimstad døde i 2010. Tirsdag var kona Else hedersgjest gjennom arrangementet.

– Det er veldig stort. Jeg tenker at de setter veldig stor pris på det som blir gjort, sa Else Heimstad om det kongelige besøket.

Navnet Konvoibyen stammer fra konvoifarten til de norske skipene i handelsflåten under andre verdenskrig. Rundt 25.000 nordmenn seilte over store havstrekninger, hver tiende ble drept og mer enn halvparten av vår mektige handelsflåte på over 800 skip gikk ned før maidagene i 1945.

Solberg i Narvik

Statsminister Erna Solberg (H) og en rekke av hennes statsråder var til stede under ulike 8. mai-arrangementer rundt om i landet tirsdag. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) deltok i likhet med kong Harald under markeringen ved Nasjonalmonumentet på Akershus festning, mens Solberg selv besøkte i Narvik.

– Ingen andre steder raste kampene like lenge som ved Narvik. Det var her Hitler-Tyskland fikk sitt første nederlag. Over hele verden ble Narvik symbolet på at Wehrmacht ikke var uovervinnelig, sa Solberg i sin tale tirsdag ettermiddag.

Hun kom også inn på 40-årsjubileet for de norske soldatenes ankomst til FN-styrkene i Sør-Libanon og slo fast at 8. mai er en dag for feiring og takknemlighet.

– Feiring av at vi for 73 år siden fikk vår frihet tilbake etter fem år med okkupasjon, lidelse og død. Takknemlighet for de ofre som ble gjort, av soldater, krigsseilere, motstandsfolk og sivile. Og av de hundretusenvis av nordmenn som har tjenestegjort i Forsvaret siden, sa Solberg.

