Politiet meldte om en første gressbrannen like etter klokka 15, og ifølge naboer skal det ha vært en bråtebrann som kom ut av kontroll.

Det blåste en del i området, og det var derfor fare for spredning til hyttene. Det skal være snakk om cirka 30 hytter i området.

Like før klokka 18 opplyste politiet til NTB at brannen var under kontroll.

– Det er ingen åpne flammer eller røyk, og brannvesenet driver med etterslokking, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen.

