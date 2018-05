Unge med spisevegring beskriver tvangsmating som mishandling

innenriks

For mange pasienter kan tvungen behandling de ikke kan slippe unna, bryte ned selvbildet. Flere pasienter har negativ erfaring med tvungent psykisk helsevern og bruker uttrykk som konsentrasjonsleir, viser flere studier Olav Nyttingnes har utført blant unge og voksne pasienter som har fått behandling ved norske psykiatriske sykehus, skriver Forskning.no.

Nyttingnes skal denne uken forsvare sin doktorgradsavhandling i psykiatri ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Han har forsket på hvordan pasientene opplever tvang, hvilke pasientgrupper som opplever dette mest og hvilke tvangstiltak som oppleves som verst.

Blant unge pasienter oppga en tredel at de ble utsatt for tvangsbehandling, og det er spiseforstyrrelser som skiller seg ut. For mange oppfattes det å bli tvangsmatet som mishandling.

– Mange av dem oppgir at de reagerte sterkt mot å bli tvangsmatet, sier Olav Nyttingnes til nettstedet.

Studiene viser at ungdom som følte seg mer utsatt for tvang, i større grad enn andre fungerte dårligere psykososialt og hadde et dårligere forhold til foreldrene. Nyttingnes er imidlertid overrasket over at ungdommer med psykose opplever lite tvang, mens det blant voksne er særlig dem med psykose som opplever mest tvangsbruk.

– Er det slik at ungdom behandles på en annen måte, eller er det forskjeller i sykdomsbildet mellom unge og voksne, spør Nyttingnes som mener det er behov for mer forskning på dette feltet.

