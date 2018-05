Regjeringen øker innsatsen mot forsøpling i havet

innenriks

– Vi må redde verdens hav for å ta vare på vårt livsgrunnlag, og regjeringen trapper derfor opp vår internasjonale innsats, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

I revidert nasjonalbudsjett økes bistandsprogrammet fra 150 millioner kroner til 280 millioner kroner, opplyser Astrup.

– Hvis ikke verden endrer kurs, risikerer vi at det vil være mer plast enn fisk i havet i 2050. Norge skal ta en lederrolle i arbeidet for rene hav, sier Astrup.

Utviklingsministeren opplyser også at han har vært i dialog med Verdensbanken i et initiativ til å etablere et globalt flergiverfond.

– Verdensbanken er positive til ideen og ser også på muligheten for å inkludere initiativet under en større overordnet satsing på hav, sier han.

Det fulle reviderte nasjonalbudsjettet kommer 15. mai.

