Byrådet i Oslo vil selge sykehjemstomt i Spania

Frp i Oslo med daværende eldrebyråd Sylvi Listhaug (Frp) i spissen, ville sende eldre til varmere strøk og kjøpte i 2005 en tomt i Altea i Spania for å bygge sykehjem. Prosjektet strandet på grunn av manglende byggetillatelse og uklare reguleringsplaner. Så langt har kjøpet kostet skattebetalerne 30 millioner kroner, skriver Nettavisen.

Tomten på 12 mål, som ligger i Altea nær Benidorm, ble kjøpt av Oslo kommunes sykehjemsselskap Omsorgsbygg for 3,4 millioner kroner i 2005. Først i 2013 fikk Oslo kommune byggetillatelse, men da var prosjektet lagt på is.

Dagens eldrebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), sier til Nettavisen at hun mener markedet nå kan være bra for et salg av tomten, som også ble forsøkt solgt for fem år siden.

– Spania ble ganske hardt rammet av finanskrisen, men nå begynner pilene å peke oppover igjen, sier hun.

Hun ser ingen grunn til å sende eldre til Spania.

– Man kan lure på hvorfor i all verden man skal bygge et sykehjem i et annet land. Alle kan få bo der de vil, men vårt oppdrag er å gi gode tjenester til innbyggerne i Oslo, sier Ap-byråden.

Men Listhaug, som var byråd i Oslo for helse, eldreomsorg og sosiale tjenester i mer enn fem år fra januar 2006, forsvarer likevel kjøpet.

– Frp ønsket å bygge et sykehjem i Spania som et tilbud til Oslos eldre på 2000-tallet, fordi mange eldre ville ha godt av å komme bort fra kulde og is til varmere strøk. Dessverre fikk vi det ikke til, sier hun.

