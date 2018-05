Schibsted øker omsetningen og øker overskuddet

innenriks

Første kvartal i fjor hadde Schibsted en omsetning på akkurat 4 milliarder kroner. I år steg omsetningen til 4,357 milliarder, Etter skatt endte resultatet på 169 millioner kroner, mot 43 millioner kroner året før.

– I første kvartal økte vi lønnsomheten og kontantstrømmen, drevet av sterk vekst i Markedsplasser og Schibsted Vekst, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i en børsmelding fra selskapet

I meldingen framheves det også at VG og svenske Aftonbladet leverer bedre avkastning på nettvirksomheten, mens de andre avisene i konsernet vokser på digitalt abonnement. Abonnementsinntektene for Schibsteds sju aviser i Norge og Sverige vokste med 7 prosent i første kvartal 2018, melder Kampanje. De digitale inntektene vokste med 28,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Inntektene fra den nettbaserte virksomheten er nå VGs største inntektskilde, skriver Dagens Næringsliv. I første kvartal kom 235 millioner kroner fra digitale inntekter, mens papiravisen sto for en omsetning på 208 millioner kroner.

Inntjeningen på trykte medier synker derimot, skriver Kampanje og viser til at overskuddet for medievirksomheten til Schibsted alene sank i første kvartal.

– Publishing, ikke uventet, fortsetter å redusere inntektene på print, slik at marginene blir dårligere. Derfor må vi fortsette å satse for fullt på å vokse digitalt, sier Raoul Grünthal, sjefen for medievirksomheten i forretningsområdet «Publishing» i Schibsted.

