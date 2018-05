Erna på Stovner-besøk: – Det har blitt verre

innenriks

– Det har vært en forverring de siste årene, fordi det er blitt rekruttert flere ungdommer. Det er flere som registreres som gjengangere i kriminelle miljøer og det er en utvikling som går i feil retning. Det betyr at vi må se på årsakene og komme inn på et tidligere tidspunkt, sier Solberg til NRK.

Også integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) var med på besøket.

Innvandring og integrering

– Vi har fått en oppdatert situasjonsbeskrivelse, både på ungdomsutfordringen som har vært her, men også på mer organiserte kriminalitet andre steder i Oslo øst. Situasjonen er blitt litt tøffere, mer krevende, sier Erna Solberg, som mener både innvandring og integrering er en del av bildet.

– Det er veldig mange fattige barn som er i familier som har innvandret til Norge, og den største økningen ligger der. Det betyr at det er noen levekårsutfordringer her også.

Hun sier at politiets tilstedeværelse er svært viktig.

– Politiet må også kunne ta ut de som faktisk driver organisert kriminalitet. Vi må også se på hvordan vi kan jobbe bedre med det forebyggende arbeidet, sier hun.

Ingen nye penger

Statsministeren hadde ikke med seg ekstra penger under besøket. Det reagerer Arbeiderpartiet på.

– Jeg hadde forventet at når statsministeren først besøkte Stovner, ville hun komme med løfter om økte ressurser til Oslo politidistrikt, skriver Aps Lene Vågslid, som leder justiskomiteen på Stortinget, i en epost til NTB.

Oslo-politiet må ifølge Oslo Politiforening la 200 stillinger stå ubesatt i år på grunn av pengemangel.

– Det er helt ufattelig at statsministeren ikke tar inn over seg at det trengs økt politikraft i hovedstaden vår, mener Vågslid.

