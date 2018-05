Obos-prisene stiger for fjerde måned på rad

innenriks

Hittil i år har prisene på brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 6,6 prosent. Kvadratmeterprisen er likevel 7 prosent lavere enn i april 2017.

Fra februar til april i år var prisveksten samlet på 2,1 prosent, mot et gjennomsnitt på 2,2 prosent for februar til april for tidsperioden 2004–2018

– Tallene viser at den negative pristrenden definitivt er brutt, men vi oppfordrer boligkjøpere og boligselgere til å ikke ta helt av når det gjelder budrunder og boligprisforventninger, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

I de rimeligste bydelene i Oslo ligger kvadratmeterprisen på vel 40.000 kroner. I de dyreste strøkene kryper gjennomsnittsprisen opp mot 90.000 kroner per kvadratmeter leilighet.

Omsetningene i Obos' prisstatistikk i Oslo utgjør om lag 27 prosent av omsetningene i Eiendom Norges statistikk, som legges fram fredag. Meglertopper i Oslo spådde i Finansavisen onsdag mellom 1 og 1,5 prosents prisoppgang i Oslo i april.

