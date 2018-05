Mer uro på Vestli i Oslo

innenriks

Politiet fikk melding like etter klokken 23 tirsdag fra en melder i området. Hun hadde observert en gruppe ungdommer som ropte og skrek til hverandre.

– Vi hadde patruljer ikke langt unna, så vi sendte dem mot stedet med tanke på siste tids hendelser for å forebygge en eskalering. Vi fikk også melding om et lite slagsmål, men ingen kom til skade, sa operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet til NTB.

De involverte var mellom 17 og 20 år. Operasjonslederen opplyste at politiet fikk kontroll på «de fleste» som var involvert.

Flere av guttene er kjent for til dels alvorlig kriminalitet, opplyste Jøkling. Ingen ble pågrepet, men bortvist fra området.

Fredag fikk natteravnene i Stovner bydel pålegg fra politiet om ikke å patruljere som de pleier. Helgen før ble de angrepet av en ungdomsgjeng som kastet stein.

I helgen ble det avfyrt skudd utenfor en pizzarestaurant på Vestli, og søndag ble det løsnet skudd på Stovner.

– Vi er ikke trygge

Annstein Garnes, som organiserer Natteravnene på Vestli, føler seg ikke trygg.

– Jeg har bedt om voldsalarm. Jeg ser meg over skulderen. Vi er ikke trygge. Vi er blitt angrepet med steiner, og det skytes i området her, sier Garnes til Klassekampen.

Han reagerer på Raymond Johansens utspill i VG hvor han sa at hovedstaden svartmales og at Oslo er trygt.

– Jeg forstår at Johansen som leder av byrådet sier dette for å roe ned. Men han må stikke fingeren i jorda, sier natteravnen.

Byrådslederen står ved at Oslo er trygg til tross for kritikk fra flere hold.

– Trygghet og utrygghet er subjektive følelser. Jeg har forståelse for at folk føler seg utrygge, men jeg kan ikke da gå ut og si at det faktisk er utrygt, svarer Johansen til Klassekampen.

Ekstra politifolk

I ettertid av hendelsene i bydelen har justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) forsterket politiet med 30 politifolk i området. Operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt mener det hindret tirsdag kvelds opptrinn i å bli noe større.

– Det er ingen tvil om det. Jeg er helt sikker på at vi var med på å forebygge at det eskalerte. Vi var i nærheten, raskt på stedet og fikk tak i de involverte, sier Sylju til NTB.

Oslo-politiet vil ikke gå med på at de har tapt kampen mot gjengene i hovedstaden.

– Vi kjenner oss ikke igjen i at vi har lagt ned innsatsen mot organisert kriminalitet. Vi jobber jo med dette daglig, sa Anders Rasch-Olsen, sjef for Oslo politiets seksjon for Spesielle Operasjoner (SO), til Politiforum.

