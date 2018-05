Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo

innenriks

– Lønn må forhandles lokalt på arbeidsplassen. Slik kan kommunen sikre seg nødvendig kompetanse og levere gode tjenester til befolkningen, sier forhandlingsleder Erik Graff i Akademikerne i en pressemelding.

Natt til tirsdag brøt Akademikerne forhandlingene i Oslo kommune, og oppgjøret går nå til mekling. Akademikerne aksepterte den økonomiske rammen, men krever at forhandlingene skjer på hver enkelt arbeidsplass.

– Dagens rigide lønnssystem er ikke tilpasset kommunens utfordringer og høye ambisjoner. Kommunen sliter med å beholde erfarne ansatte og har brukt millioner på innleide konsulenter. Lokale forhandlinger vil gjøre det lettere å sikre den kompetansen Oslo har behov for – og levere gode tjenester til befolkningen, sier Graff.

Oslo er den eneste kommunen der Akademikernes medlemmer ikke får forhandle lokalt.

Samtidig opplyser Unio at de har kommet til enighet i lønnsoppgjøret i Oslo.

– Vi har fått gjennomslag for flere viktige krav samtidig som vi har fått et akseptabelt økonomisk resultat, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen.

