Oslopolitiet i krangel om parkeringsbøter

– Jeg mener dette er tullete. Det kan ikke være slik at vi må lete etter parkering og trekke billett før vi kan komme fram til stedet, sier politioverbetjent Oddvar Solheim til NRK og legger til at det brukes mye tid og ressurser på å klage på gebyrene.

– Det skjer at vi ikke får gjennomslag, og til tider må vi nesten krangle for å få de slettet, sier politioverbetjent Jon Peter Lange, som får alle gebyrene på sitt kontor.

Ifølge trafikkreglene har politiet lov til å parkere på steder som er ulovlig for vanlige biler. Men på grunn av et rundskriv fra Politidirektoratet i 2014, hvor det står at dette kun gjelder oppdrag av «akutt karakter», skapes det ofte tvil blant parkeringsselskapene.

Blant annet fikk politiet bot i et tilfelle der politiet skulle frakte en fange til lege.

– Vi kan ikke parkere 300 meter unna et legekontor med en fengselsinnsatt i håndjern. Du går ikke gjennom sentrum med ubåt-Madsen for å unngå å få parkeringsbot, for å si det slik, sier politioverbetjent Solheim, som understreker at politiet betaler parkeringsavgift om de for eksempel skal spise lunsj eller andre private oppdrag.

Norsk parkeringsforening (Norpark) sier det er umulig for en parkeringsvakt å vurdere om et politioppdrag er akutt nok eller ikke og mener man bør slutte å gi gebyr til utrykningsbiler.

– Vårt klare råd er å ikke gi bøter på politibiler eller biler fra de andre nødetatene, sier Lars Monsen, daglig leder i Norpark, til NRK.

