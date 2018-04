Jensen om Grande: Vi rotter oss sammen

innenriks

– Jeg er litt spent på mottakelsen, sa Trine Skei Grande til NTB før hun entret landsmøtesalen på Gardermoen søndag. Mottakelsen hun fikk, viste at det var liten grunn til nervøsitet.

Frp-leder Siv Jensen satte tonen da hun ønsket Grande velkommen opp på scenen. Der røpet hun en aldri så liten hemmelighet fra de lukkede regjeringskonferansene.

Rotter seg sammen

– Etter at regjeringen ble utvidet sitter Trine ved siden av meg. Jeg tror stadig flere av regjeringens medlemmer observerer hvordan vi oftere og oftere rotter oss sammen til statsministerens frustrasjon. Det tror jeg ikke dere hadde trodd for et par år siden, da vi kranglet så busta føyk, sa Jensen.

– I store deler av mitt liv har jeg aldri trodd at jeg skulle si dette: Kjære Fremskrittspartiets landsmøte, fulgte Grande opp.

Høyre

Venstre-lederen slo i sitt innlegg et slag for det politiske samarbeidet og kompromissene og oppfordret sine nye alliansepartnere til ikke å la seg blende av riddere i blank rustning – fordi de aldri har vært i kamp.

Men også Grande hadde sitt å komme med fra regjeringens indre liv:

– Høyre er av og til så konservativt at det blir kjedelig. Også tror jeg Venstre og Frp har den likheten at vi av og til løser problemer som ikke finnes.

Bønnerop

At det er avstand mellom Venstre og Frp i flere saker ble synliggjort like før Grande tok plass på talerstolen søndag: Med overveldende flertall gikk Frp inn for å forby bønnerop i offentlige rom.

– Frp må få lov til å mene det. Men jeg tror ikke dette er et problem som folk føler på i hverdagen, sier Grande til NTB.

– Vi står sammen om de viktige sakene. Samarbeidet har jo vært vanskelig til tider, men vi klarer jo å få til noe. Og det er jo det man skal måles på i politikken, tilføyer hun.

