Ingen pågrepet etter skyting på Vestli i Oslo

innenriks

Ingen skadde ble funnet da politiet kom fram til stedet lørdag kveld, men en tomhylse ble funnet, bekrefter operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt overfor NTB.

– Vi fikk melding om en stor ansamling av ungdommer på Vestli klokka 19.30. Mens vi var på vei dit fikk vi melding om at det var avfyrt skudd, sier hun.

15 mot én

Ifølge vitner VG har pratet med startet det hele med at en rekke maskerte ungdommer angrep en eller to personer på Vestli torg. Det ene offeret skal da ha løpt in på en pizzarestaurant for å søke tilflukt. Det var også der det ble avfyrt minst ett skudd.

– De slåss utenfor her og der, og plutselig løp han ene inn. Det så ut som han søkte tilflukt i restauranten. Jeg tror det var 15 mot én, sa et vitne ved pizzarestauranten til avisa.

– Uoversiktlig sak

Alle ungdommene var borte da politiet kom til stedet.

Flere vitner var i nærheten og ble avhørt. Det er også flere overvåkingskameraer som kan gi interessante opplysninger.

– Vi jobber fremdeles med å kartlegge hva som har skjedd og hvem som har vært der. Det er en uoversiktlig sak akkurat nå, sier Roger Hjertø i Krimvakta til NTB søndag morgen klokken 5.45.

– Det eneste vi er helt sikre på er at det er løsnet skudd, tilføyer han og bekrefter at skuddet ble avfyrt i pizzarestaurantens lokale.

Natt til søndag hadde politiet også utrykning til Stovner i Oslo etter melding om smell eller skudd i nærområdet. Ingen er funnet skadd.

