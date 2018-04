Siktet mann etter Holmlia-skytingen meldte seg for politiet

innenriks

Mannen ble fredag ettermiddag internasjonalt ettersøkt etter skyteepisoden på Holmlia tirsdag, der en 18 år gammel mann ble alvorlig skadd av skudd i beinet. I en kommentar til etterlysningen fortalte forsvareren, advokat Trygve Staff, at han regnet med at klienten ville melde seg i løpet av kort tid.

– Vi har ingen grunn til å tro at han er farlig, sa seksjonsleder Anne Alræk Solem ved Oslo-politiets seksjon for etterforskning av alvorlige voldshendelser til NTB.

Uavklart om skyld

Fredag kveld bekrefter Staff overfor NRK at mannen har meldt seg. Han ønsker ikke å kommentere hvordan klienten stiller seg til siktelsen for drapsforsøk.

Mannen er født i 1997. Han er en kjenning av politiet. Vedkommende er siktet for drapsforsøk etter at en 18-åring ble skutt i beinet på Holmlia i Oslo tirsdag.

– Ikke tilfeldig offer

Solem sier at politiet vet at det er blitt skutt med et skytevåpen. Hun vil imidlertid ikke kommentere hvorvidt det er gjort et beslag av et gjerningsvåpen.

Den fornærmede er ikke livstruende skadd, men er foreløpig ikke blitt avhørt av politiet.

– Vi tror ikke at fornærmede var et tilfeldig offer, sier Solem om mannen.

Både offeret og den mistenkte er norske statsborgere. Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om motivet for skytingen.

(©NTB)