innenriks

– Vi har ingen grunn til å tro at han er farlig, sier seksjonsleder Anne Alræk Solem ved seksjon for etterforskning av alvorlige voldshendelser til NTB.

Den etterlyste mannen er født i 1997. Han er en kjenning av politiet, som tror at vedkommende befinner seg i Oslo-området. Vedkommende er siktet for drapsforsøk etter at en 18-åring ble skutt i beinet på Holmlia i Oslo tirsdag.

Den fornærmede er ikke livstruende skadd.

(©NTB)