Fortsatt alvorlig for jente som ble påkjørt av gravemaskin

innenriks

Stavanger universitetssjukehus opplyser fredag formiddag at jentas tilstand er stabil.

Politiet fikk melding om ulykken i tettstedet Gilja klokken 13.55 torsdag ettermiddag. Jenta ble påkjørt av en gravemaskin da hun kom ut fra en lekeplass. Ifølge politiet så ikke gravemaskinføreren jenta på grunn av en hekk som hindret sikten.

Operasjonsleder Sølvi Ramdal i Sørvest politidistrikt opplyste etter ulykken at de foreløpig ikke har tatt beslag i gravemaskinførerens førerkort, men at det kan bli aktuelt dersom videre etterforskning tilsier at de burde gjøre det.

Jenta skal ha blitt truffet av fronten på gravemaskinen, men ble ikke overkjørt. Hun var våken etter ulykken, og ble sammen med sin mor fløyet med luftambulanse til sykehuset.

(©NTB)