Fengsel for drapsforsøk i Trondheim

Ifølge Adresseavisen ble dommen fra Sør-Trøndelag tingrett forkynt fredag ettermiddag.

I retten forklarte den tiltalte at han hadde mål om «å ta en person», noe han gjorde etter fem timers vandring i Trondheim sentrum den 18. november i fjor.

Offeret, en mann i 30-årene, overlevde angrepet. Han har forklart at han ikke husket hva som hadde hendt da han våknet dagen etter.

– Jeg våknet neste dag med masse blod i senga. Jeg visste ikke hva som hadde skjedd, sa den fornærmede i retten ifølge Adresseavisen.

Avisen skriver at den dømte 25-åringen selv meldte seg for politiet. Aktoratet la ned påstand om seks års fengsel og mente at mannen hadde handlet med overlegg.

Retten konkluderte imidlertid med at den forutgående planleggingen ikke var av det omfanget som aktoratet hevdet. Dermed ble dommen mildere enn aktors påstand.

