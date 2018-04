DNB overtar lavpriskjeden Nille

innenriks

Til Dagens Næringsliv sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB at Nille skyldte banken penger, og at overtakelsen kom for å sikre DNBs egne lån.

– Dette er også den beste løsningen for Nilles ansatte, kunder og samarbeidspartnere slik situasjonen er nå, sier kommunikasjonsdirektøren.

Kjeden har vært eid av det britiske oppkjøpsfondet BC Partners og har 360 butikker med 2.000 ansatte i Norge. I tillegg har Nille 30 butikker i Sverige.

Dagens Næringsliv skriver at DNB setter inn Reidar Mueller som styreleder i selskapet.

– Han var også inne i Kid. Vi setter på de beste folkene og så prøver vi å snu virksomheten, sier Midteide.