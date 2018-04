Ambulansefly satt på bakken etter brudd i forhandlinger

innenriks

– Vi har fått opplyst av Lufttransport FW AS at de av flysikkerhetshensyn valgte å sette samtlige fly på bakken ut vakta. Ny vakt går på klokken 18.00, sa kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten HF til Avisa Nordland.

Ved 22-tiden fredag opplyste Haarvik til NTB at også nattskiftet – som går fra 18 til 06 – hadde meldt seg uskikket til å fly, altså «not fit for flight». Dermed sto sju av ni ambulansefly på bakken natt til lørdag. De to siste flyene går bare på dagtid.

Ambulanseflyene har i gjennomsnitt to oppdrag per natt mellom 23 og 7. Luftambulansetjenesten har en viss ryggdekning i ambulansehelikoptre og redningshelikoptre, poengterer Haarvik.

Brudd i forhandlingene

Forhandlingene har pågått i to måneder og resultert i et avtaleutkast som Flygerforbundet var villig til å akseptere, ifølge forbundsleder Yngve Carlsen. Da det fremforhandlede utkastet lå på bordet, valgte Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) likevel å bryte forhandlingene.

Avtaleutkastet stilte opp betingelsene for lønns- og arbeidsvilkår for flygerne og etablerte en kollektiv ordning som skulle gi en sikkerhet for at dagens ambulanseflygere får fortsette i jobben selv om tjenesten får ny operatør – hvis de ønsker det.

– Den nye operatøren vant anbudet på å drive tjenesten 300 millioner billigere i seks år. Vi vet at dette er muliggjort gjennom hovedsakelig å dumpe ansattes lønns- og arbeidsvilkår, sier Carlsen.

Representerer 103 flygere

Etter det NTB for opplyst, var ambulanseflygerne villige til å akseptere en svekket avtale i forhold til dagens vilkår for «å sikre en fortsatt kvalitativ god ambulanseflytjeneste». Flygerne opererer ambulansefly fra baser over hele landet; Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen.

Forhandlingene med BSAA omfatter 103 medlemmer i Flygerforbundet.

– Vi har vært villige til å strekke oss svært langt for å finne en løsning. Vi er derfor svært skuffet over at BSAA velger å bryte, sier Carlsen.

Bruddet medfører så stor usikkerhet for flygerne at Carlsen mener selve tjenesten blir rammet. Flygerne melder seg «not fit for flight» og flyene står derfor på bakken. Carlsen mener situasjonen setter liv og helse på spill.

Frykter flygerflukt

Carlsen mener dessuten at usikkerheten som er skapt, vil føre til at flere flygere tar andre jobber, og at luftambulansetjenesten kan bli rammet av pilotmangel når den nye operatøren tar over 1. juli neste år. Flere av flygerne som har vært ansatt i dagens operatør Lufttransport, har allerede tatt seg jobber i Widerøe og Norwegian, påpeker Carlsen.

BSAA vant anbudet på de betingelsene som var stilt opp i utlysningen. Overtakelsen av luftambulansedriften er ikke en virksomhetsoverdragelse og er dermed ikke omfattet av de samme forpliktelsene overfor de ansatte, poengterer administrerende direktør Marius Hansen overfor NTB.

– Alle dagens flygere kan søke seg over. Vi forlenger også fristen, slik at de som ennå ikke har søkt, skal få mulighet til det, sier Hansen.

