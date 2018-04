SSB: Arbeidsledigheten faller til 3,9 prosent

innenriks

Det viser de sesongjusterte tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I fjor sommer var AKU-ledigheten på 4,2 prosent. Nedgangen fra forrige måned er på 0,1 prosentpoeng, noe som er innenfor feilmarginen.

Fra november i fjor til februar i år er 21.000 flere kommet i arbeid, viser de sesongjusterte tallene. Det utgjør en økning på 0,4 prosent og er gode nyheter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Vår felles velferd er bygd på arbeid, og vi er avhengige av at så mange som mulig deltar i arbeidslivet hvis vi skal sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Derfor er det veldig gledelig å se at sysselsettingsgraden nå tar seg opp, sier Isaksen til NTB.

Antallet registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos Nav gikk ned med 4.000 personer fra november til februar. Tallet for disse månedene er gjennomsnittet av periodene oktober til desember og januar til mars.

Sysselsettingsprosenten i Norge var for øvrig på 78,1 prosent i fjerde kvartal i 2017, viser tall fra Eurostat. Mens det siden 2014 har vært en oppgang i EU og Norden, har det vært nedgang i Norge.

(©NTB)