Kalvig skal lede det statlige investeringsfondet Fornybar

innenriks

Investeringsfondets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette. Selskapet skal ha hovedkontor i Stavanger-regionen, og i statsbudsjettet er det bevilget 400 millioner kroner til fondets investeringsaktivitet i 2018.

– Jeg ser virkelig fram til å starte på denne spennende og utfordrende jobben. Fornybar AS vil være et viktig instrument for å akselerere den nødvendige energiomstillingen. Dette skal være lønnsomt og verdiskapende for næringslivet vårt, og ringvirkningene vil bli veldig viktige og favne svært bredt, sier Kalvig.

Kalvig startet opp StormGeo AS, og hadde flere forskjellige lederstillinger opp gjennom årene mens selskapet utviklet seg til å bli globalt, med over 300 ansatte i 16 land. Hun har også mangeårig erfaring som investor og som forvalter av egne midler.

Styret legger blant annet vekt på at engasjementet hennes primært har vært rettet mot tidlig utvikling av teknologiorienterte selskaper med hovedvekt på energi-, miljø- og klimateknologi, og at tett dialog med aktivt forvaltede investeringsfond har vært en viktig del av hennes erfaring.

– Kalvig har en bakgrunn som passer veldig bra til denne jobben. Ansettelsen er en viktig milepæl for å få det nye selskapet opp og stå slik at vi kan starte investeringene som skal skape grønne arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kalvig er i dag tilknyttet Universitetet i Stavanger som førsteamanuensis og leder av universitetets forskningsnettverk innen miljøvennlig energi.

