innenriks

Et sørperas gjorde lørdag at underbyggingen under skinnegangen forsvant i en lengde på 40 meter. Bane Nor kunne torsdag kveld melde at den var ferdig utbedret.

– I mellomtiden er det avdekket behov for omfattende fjellsikring på et punkt like nord for Bjerka. Strekningen Mosjøen–Mo i Rana er derfor fortsatt stengt og åpner tidligst lørdag, heter det.

(©NTB)