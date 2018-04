Striden om arbeidsgiveransvar i Norwegian til Høyesterett

innenriks

Parats medlemmer vant i tingretten, men tapte i Borgarting lagmannsrett og anket derfor saken inn for landets øverste domstol. Nå har Høyesteretts ankeutvalg avgjort at saken skal behandles der.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier saken er prinsipiell og viktig for hele det norske arbeidslivet. Fagforeningen har fått med seg både YS, LO og Unio i ankesaken for å vise hvor viktig de mener denne problemstillingen er.

– YS og LO vil i tillegg stille med partshjelpere. Det er viktig for oss å synliggjøre at dette er en prinsipiell sak som vil kunne ha betydning også for norske ansatte utenfor luftfartsbransjen, sier Skjæggerud.

– Pulverisering

De kabinansatte og pilotene tok saken til retten for å få dom på at det er Norwegian Air Shuttle ASA som er deres arbeidsgiver. De kabinansatte er i dag ansatt i Norwegian Cabin Services Norway AS, mens pilotene er ansatt i Norwegian Pilot Services Norway AS.

– Vi mener Norwegian pulveriserer arbeidsgiveransvaret gjennom deres form for organisering, noe vi i fremtiden ser mer av i en rekke bransjer. Vi mener arbeidsgiver må få lov til å organisere virksomheten som de selv ønsker, men ikke uten å ta ansvaret for sine ansatte, sier Skjæggerud.

Han mener dommen i lagmannsretten i prinsippet gir alle norske virksomheter mulighet til å organisere seg slik at de kan beholde all innflytelse over arbeidsforhold, men uten å samtidig ta ansvaret for ansatte.

– En slik lovtolkning innebærer at rettigheter og ansvar i arbeidsmiljøloven ikke lar seg håndheve og dermed ikke gir norske arbeidstakere de rettigheter og vern de ifølge loven skal ha, sier Parat-lederen.

Organisering i framtiden

Skjæggerud mener spørsmålet Høyesterett nå må ta stilling til, er hvordan norsk arbeidsliv skal kunne organiseres i fremtiden.

– Det kan ikke være slik at arbeidsgivere skal kunne organisere seg bort fra alt ansvar, men samtidig beholde all styring, sier han.

