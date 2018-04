Brann på institusjon i Akershus

innenriks

Politiet opplyste om brannen ved den private psykiatriske institusjonen Incita Recovery rundt midnatt natt til tirsdag.

Det brant inne på et rom, bak en branndør, og det var ikke fare for spredning. Etter kort tid kunne brannvesenet melde at flammene var slukket.

En ansatt ble kjørt til legevakten med røykskader, men utover dette er det ikke meldt om skadde.

– Beboerne har flyttet tilbake på rommene sine, sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt til NTB.

Han opplyser at brannvesenet skryter av de ansatte for gode varslings- og brannrutiner. Rommet hvor det brant er sperret av og politiet vil gjøre undersøkelser onsdag.

