Tenåringer tiltalt for voldtekt av 13-åring

innenriks

Overgrepene de to er tiltalt for skal ha skjedd i en av Bergens nabokommuner i 2016 og 2017, melder Bergens Tidende.

De to må om én måned møte i Bergen tingrett, her vil de bli tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år. I den nye straffeloven regnes dette som voldtekt.

Paragrafen i de to er tiltalt etter har en minstestraff på tre års fengsel.

Forsvarerne i saken, Ole-Petter Grythe Hoff og Tore Johan Sørland, sier til avisen at de ikke vil kommentere saken før den behandles i retten.

(©NTB)