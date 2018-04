Mann knivstukket i Skien – politiet jakter på gjerningsmann

innenriks

Hendelsen skjedde i en bolig i et sentrumsnært område i Skien natt til tirsdag. Politiet opplyser at det var andre personer til stede, og at de har avhørt én person som skal ha vært vitne til hendelsen.

– Vi har fått en god beskrivelse og navn på gjerningsmannen. Vi har gjort søk etter ham gjennom natten, sier operasjonsleder Ole Jørgen Lund i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han legger til at de involverte tilhører et miljø som politiet kjenner til, og at det ikke skal være fare for utenforstående.

Den skadde mannen ble kjørt til sykehuset.

– Han har ikke særlig alvorlige skader. Det blir beskrevet som overfladiske kuttskader, sier Lund.

Hendelsen ble meldt inn til politiet klokka 2.41, men ble ikke gjort kjent før tirsdag morgen.

(©NTB)