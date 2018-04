Lenvik-drapet: Siktede var ikke tilregnelig

innenriks

Drapssiktede er imidlertid ikke lenger å anse som psykotisk, konkluderer rettspsykiaterne som har vurdert kvinnen.

– Jeg kan ikke kommentere eller utdype dette, men konklusjonen var ikke overraskende. Videre avventer jeg hva politiet vil gjøre, sier kvinnens forsvarer, advokat Ulf Hansen, til NTB.

84 år gamle Gudrun Myrvang Thomassen ble funnet drept i sin egen bolig 20. november i fjor.

Den 21 år gamle kvinnen ble pågrepet for drapet samme kveld og har siden da vært i varetekt på sikkerhetsposten på Åsgård psykiatriske sykehus i Tromsø.

Spørsmål om tilregnelighet

Det er Troms og Finnmark statsadvokatembeter som skal vurdere spørsmålet om tiltale og føre saken, også om det skal legges ned påstand om særreaksjon. Statsadvokat Hugo Henstein sier til NTB mandag ettermiddag at saken ennå ikke er overført fra politiet.

– Selv om jeg har sett sammendraget i konklusjonen til de sakkyndige, har jeg ikke vært gjennom hele rapporten. Vi venter fortsatt på en del eksterne rapporter før politiet oversender saken hit til behandling, sier han.

Henstein bekrefter imidlertid at spørsmålet om tilregnelighet blir et vurderingstema for embetet.

– Du er jo ikke tilregnelig om du er psykotisk, da er du i utgangspunktet straffefri. Så er det dette med tvungent psykisk helsevern. Det er en reaksjon som kan idømmes hvis det er nærliggende fare for ny alvorlig kriminalitet. Der er det som blir vurderingstema for oss når saken kommer hit, sier han.

Statsadvokaten tror ikke det tar så lang tid før de får den til behandling. Det er Riksadvokaten som har påtalekompetanse i saken.

– Vi vil forberede saken og skrive vår innstilling til Riksadvokaten, sier han.

Kjent som healer

Thomassen hadde gjort seg bemerket i alternativmiljøet og skrevet flere bøker med budskap hun angivelig har fått når hun har kommunisert med døde mennesker.

Hun var også kjent som healer i lokalmiljøet, ifølge Nordlys. Blant dem som skal ha søkt hjelp hos 84-åringen, er den 21 år gamle kvinnen som er siktet for å ha drept henne.

I desember erkjente 21-åringen de faktiske forholdene i saken. Hun er varetektsfengslet fram til 5. juni, etter at fengslingen ble forlenget 10. april.

Saken er ikke forhåndsberammet for tingretten.

