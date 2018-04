Funn av «falsk bombe» i Mo i Rana – mann pågrepet

innenriks

Det var ved 15-tiden søndag politiet i Mo i Rana fikk melding om funn av en «mistenkelig gjenstand» i Moheia idrettshall. Det var snakk om en grønn ryggsekk med ledninger som stakk ut av den. I ryggsekken var det en svart boks. Ansatte på Moheia bar sekken opp og ut, og ble da oppmerksomme på ledningene.

– Den var rigget for at vi skulle reagere på den. Sekken var helt klart utstyrt for at den skulle vekke mistanke, sier operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt til NTB.

Ufarlig

Politiets bombegruppe ble tilkalt og undersøkte innholdet i ryggsekken søndag kveld. Rundt midnatt natt til mandag kunne politiet opplyse at det ikke ble funnet noen eksplosiver i den.

– I påvente av undersøkelsen har vi drevet masse etterretning. Det resulterte i at en mann ble pågrepet på Fauske klokka 21 i kveld. Han er kjørt til arresten i Bodø og vil bli avhørt mandag morgen, sier Leirvik.

Foreløpig vet politiet ikke hvorfor mannen plantet gjenstanden.

800 evakuert

Hallen var leid av Jehovas vitner for en samling da ryggsekken ble oppdaget, men den pågrepne mannen skal ikke ha deltatt på arrangementet.

– Jehovas vitner hadde søndag en samling og leide hallen for anledningen. Rundt 600 personer befant seg i hallen. Samtidig befant 200 andre seg i svømmehallen. Til sammen 800 personer ble evakuert, opplyser Leirvik.

Politiet opplyste til Rana Blad at de evakuerte bolighus i en radius på 250 meter rundt fritidsparken, som blant annet består av svømmehallen og en flerbrukshall.

Ved 19-tiden opplyste Nordland politidistrikt til NTB at E6, som ligger nær idrettshallen, var stengt. Trafikken ble omdirigert til en annen trasé gjennom sentrum.

