Solberg markerte krav til søppelfritt hav på nattevandring i Ålesund

Undersøkelser som Havforskningsinstituttet har gjort gjennom prosjektet MAREANO, viser at havområdene utenfor Ålesund er blant de mest plastforurensede områdene langs norgeskysten.

Lørdag arrangerte kommunen en oppryddingsaksjon i havnebassenget i Brosundet. Etter aksjonen ble gjenstandene som ble funnet i havet, samlet i en haug på Apotekertorget. Blant annet inkluderte det handlevogner, stoler, sykler, rullebrett, sko, plast, mobiltelefon og en haug med flasker, skriver Sunnmørsposten.

– Dette er forferdelig. Dette viser at vi har hatt for liten respekt for havet og brukt det som søppelplass. Spesielt plastavfall er et kjempeproblem som heldigvis hele verden er blitt oppmerksom på nå, sier statsminister Erna Solberg til avisa.

Statsministeren besøkte Ålesund i helga i forbindelse med Norads arrangement som belyser FNs 17 bærekraftmål, som handler om å utrydde fattigdom og stoppe forurensning. Hun var en av 5.000 personer som deltok på nattevandringen fra byparken i Ålesund og opp til fjellet Aksla for å markere behovet FNs mål. Årets vandring har ekstra fokus på bærekraftmål nr. 14 – liv under vann.

– Vi må løfte forståelsen for hvor alvorlig plastforurensinga er internasjonalt. Og vi må gjøre en jobb her hjemme for blant annet å stimulere til rydding, både blant fiskere og frivillige, sier Solberg til NRK.

Aksjonsdagen ble avsluttet med en konsert av Jarle Bernhoft på fjellet.

