Navarsete har meldt trussel til PST

innenriks

Fortsatt har ingen personer tatt på seg ansvaret for tekstmeldingen med seksuelt innhold som ble sendt til Liv Signe Navarsete i 2016.

Mange har bedt avsenderen av meldingen om å stå fram. Til Aftenposten forteller Navarsete at hun har fått enormt mye støtte i saken, men at hun også har fått det hun kaller «ubehagelige meldinger».

– Én har jeg sendt til PST. Jeg vil ikke gjengi innholdet, men det var en trakasserende melding som opplevdes truende av typen «jeg vet hvor du bor». Det er jo ikke hyggelig, men som politiker vet man at når man havner i sentrum av store saker, så kan det tikke inn slike meldinger, sier Navarsete til Aftenposten.

– Suspendere

Presset øker på de ti som var til stede på den mye omtalte hytteturen, som den omtalte SMS-en ble sendt i forbindelse med.

Åtte av de ti mennene har tillitsverv i Senterpartiet. Alle ti har den siste tiden åpent benektet å ha sendt tekstmeldingen til Navarsete.

Fredag kveld uttalte tidligere Sp-leder Åslaug Haga til VG at Senterpartiet bør suspendere de mannlige politikerne inntil omstendighetene i saken er avklart.

– Det er tydelig at det finnes en ukultur i Senterpartiet som det må ryddes opp i, sa Haga.

Sp-nestleder Ola Borten Moe er blant de ti hytteturdeltakerne. Han reagerte kraftig på Hagas utspill og mener det vil være kollektiv avstraffelse.

– For det første er det ingen som skal få en slik melding. For det andre var det ikke et fellesskap som sendte denne meldingen. Det var det én person som gjorde. Like lite som i en hvilken som helst annen sosial samling, kan jeg være ansvarlig for det som blir gjort på en annens telefon, sier han til VG.

Bør behandles internt

Generalsekretær Knut M. Olsen i Senterpartiet jobber med å forsøke å komme til bunns i saken.

Flere fylkesledere i partiet sier til NRK at saken bør behandles internt og ikke i mediene.

– Det er feil at dette har tatt av i mediene. Jeg forholder meg til at saken blir behandlet etter de retningslinjene vi har i partiet, sier Gunn Iversen Stokke, fylkesleder i Sp i Trøndelag.

(©NTB)