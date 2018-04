NAF: Fylkene klarer ikke å ivareta veiene

innenriks

– Fasiten er et altfor dårlig fylkesveinett i Norge. Det kan tyde på at fylkene ikke er i stand til å ivareta det ansvaret de har for de veiene de skal vedlikeholde, sier administrerende NAF-direktør Stig Skjøstad til kanalen.

Hans organisasjon har vært med på å plukke ut Norges verste veier i en kåring gjennomført av NRK. Der er seks av ti kandidater fylkesveier.

Derfor ønsker Skjøstad debatt rundt situasjonen, som ifølge flere fylkesordførere skyldes manglende ressurser fra staten.

– Vi kan ikke holde den standarden som er forsvarlig med de pengene vi har i dag, sier Anne Gine Hestetun (Ap), fylkesordfører i Hordaland, til NRK.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) viser på sin side til at regjeringen har lovet mer penger til fylkesveiene enn i forrige Nasjonale transportplan.

Han mener også at fylkespolitikerne selv må prioritere pengebruk, og hvor mye de skal sette av til vei.

