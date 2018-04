Staten har inngått ny mobilavtale for 24.000 ansatte

innenriks

Telia-selskapet Phonero ble valgt som ny leverandør til de statsansatte fordi de hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet, opplyser Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Også Telenor og Atea hadde levert tilbud, men de nådde altså ikke helt opp.

I alt 24.000 ansatte i 107 statlige virksomheter omfattes av den nye avtalen som er inngått av Statens innkjøpssenter i Difi. Når avtalen er i full drift, vil besparelsen kunne bli 85 millioner kroner årlig når mobiltelefonitjenester kjøpes samlet, framfor at hver virksomhet handler for seg.

Ifølge Difi kan noen av virksomhetene nå spare inntil 80 prosent på sine mobilutgifter. I snitt vil virksomhetene spare 66 prosent på abonnementene alene.

Avtalen omfatter abonnement og trafikk innen mobiltelefoni, samt tilhørende tjenester som tilgang til mobile nett, basistjenester for tale og datatrafikk og sentralbord. Avtalen har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse.

– Det er en fantastisk tillitserklæring at Statens innkjøpssenter har valgt Phonero som leverandør av mobiltelefonitjenester, sier Jardar. F. Pedersen, leder for Phonero. Han omtaler dette som en av de største offentlige avtalene gjennom tidene i denne bransjen.

Phonero ble kjøpt opp av Telia i fjor, men fortsatte under samme merkenavn og med hovedkontor i Kristiansand.

(©NTB)