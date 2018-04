Sp-ledelsen kontaktet ikke alle hytteturdeltakerne

innenriks

De to ble først kontaktet av partiledelsen forrige uke, over to år etter varselet ble håndtert første gangen, skriver Nationen.

To av festdeltakerne, som er aktive Sp-politikere, har overfor Nationen benektet å ha blitt oppringt av partileder Trygve Slagsvold Vedum i etterkant av festen, under den første håndteringen av saken. Da Navarsete varslet Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad i 2016, var det Vedum som hadde ansvaret for håndteringen av varselet.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke å kommentere saken overfor Nationen og henviser til partiets generalsekretær Knut M. Olsen.

Olsen sier han nå har hatt dialog med samtlige av de ti deltakerne som var til stede på festen i Åre, og arbeider nå for å finne ut av hvem som sendte meldingen. Alle de ti mennene som var med på hytteturen til Åre 21. februar i 2016, har nå åpent benektet å ha sendt den sjikanøse sexmeldingen til Liv Signe Navarsete. Åtte av de ti som var med på turen til Storlien i Åre, har tillitsverv i Senterpartiet.

Navarsete har uttalt at hun purret på behandlingen av håndteringen av saken til partiledelsen. Ifølge Navarsete var årsaken til at saken dukket opp igjen etter nesten to år at generalsekretær i Senterpartiet, Knut Magnus Olsen, sa at det ikke hadde vært noen varslinger i Senterpartiet. Noe som ikke var riktig.

– Jeg skjønner at det er vanskelig å rydde opp siden den som sto bak, nektet å stå fram. Men som varsler ønsker man å føle seg tatt på alvor, ikke at man må mase for at partiet skal se det som alvorlig, sa Navarsete til Nationen forrige uke.

Meldingen ble sendt fra telefonen til tidligere statssekretær Morten Søberg, som selv er blant de ti som var med på gutteturen til Storlien.

Søberg har i likhet med de øvrige nektet for å sendt meldingen. Sp-nestleder Ola Borten Moe var også med på turen. Han har, i likhet med de øvrige, oppfordret den ansvarlige til å stå fram.

